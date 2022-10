Morre aos 22 anos Peebles, a cachorrinha mais velha do mundo

Da Redação

Peebles nasceu no dia 28 de março de 2000 e tinha tutores Bobby e Julie Gregory

Morreu, na segunda-feira (3), a cachorrinha Peebles. Em maio, a toy fox terrirer de 22 anos e 6 meses de idade entrou pro Guinness World Records, o Livro dos Recordes, como a cachorrinha mais velha do mundo.

Peebles nasceu no dia 28 de março de 2000 e tinha tutores Bobby e Julie Gregory. "Ela estava pulando e latindo tanto para Bobby que ele não teve escolha a não ser pegá-la no colo e dar uma olhada”, contou Julie, em maio, quando a pet entrou pro Livro dos Recordes.

"Peebles, dona do recorde mundial de cachorrinha mais velha do mundo, infelizmente faleceu na segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022, às 8h16 da manhã. Peebles morreu de causas naturais pacificamente em sua casa e cercada por sua família. Pebbles nasceu no dia 28 de março de 2000, em Long Island, Nova York. Viveu uma vida longa e feliz, cheia de amor. Em 2007 sua família mudou-se para Taylors, na Carolina do Sul, onde ela passou o resto de sua vida. Ela teve 32 filhotes em sua vida com seu parceiro Rocky, seu parceiro, que morreu em 2016. Ela passava seus dias curtindo música country e sendo amada. Ela gostava de experimentar novos alimentos, era mimada e, acima de tudo, era amada", começava o comunicado oficial dos tutores sobre a morte de Peebles.

"Já dissemos que ela nos deu mais do que nós já demos a ela, e nenhuma declaração poderia ser mais verdadeira. Ela impactou a todos que encontrou. Pebbles não foi apenas mais um cachorro: ela tinha seu próprio jeito e sua própria personalidade. Ela foi uma companheira única na vida e foi nossa honra ter tido a bênção de tê-la como animal de estimação e membro da família. Nunca houve ninguém que conheceu Pebbles que não a amasse. Ela fará muita falta. Obrigada a todos por seu amor e apoio a Pebbles ao longo de sua vida e sua jornada. Ela estará para sempre em nossos corações", ainda dizia a nota de pesar.

