O guitarrista Andy Taylor, conhecido pela trajetória na banda britânica Duran Duran, morreu aos 65 anos em decorrência de um câncer de próstata, conforme informações divulgadas pela revista Variety. O músico faleceu em casa na última segunda-feira (23), cercado pela família, após enfrentar um diagnóstico de câncer de próstata metastático em estágio 4 recebido em 2018.

Em nome da família, a esposa do artista, Tracey, publicou uma mensagem destacando o papel dele fora dos palcos. "Para o mundo, Andy era um guitarrista brilhante, mas, para nós, ele era o marido mais maravilhoso, um pai amoroso e o avô mais orgulhoso", declarou. O Duran Duran também divulgou um comunicado oficial prestando homenagem ao ex-integrante, ressaltando que Taylor esteve presente desde os primeiros passos da banda e foi peça fundamental nas músicas que projetaram o grupo internacionalmente.

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Em novembro de 2022, o estado de saúde já havia impedido o guitarrista de participar da cerimônia de inclusão do Duran Duran no Hall da Fama do Rock and Roll. Naquele período, Taylor informou que havia sofrido uma piora clínica após passar por um tratamento voltado a prolongar sua vida.

Andy Taylor ingressou no Duran Duran em 1980, depois de responder a um anúncio que buscava um guitarrista para o projeto, e participou da fase de maior projeção da banda nos anos 1980, marcada por sucessos como "Girls on Film" e "Hungry Like the Wolf". Ele deixou o grupo em 1986, mas voltou anos depois para uma reunião da formação original, período em que integrou uma turnê mundial e gravou o álbum "Astronaut", lançado em 2004, permanecendo até 2006.

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Nascido em 16 de fevereiro de 1961, em Tynemouth, na Inglaterra, o músico deixa a esposa, Tracey, e os quatro filhos: Andrew, Isabelle, Bethany e Georgina.