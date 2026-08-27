Morre a jornalista Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte, aos 46 anos

Apresentadora e fundadora de centro especializado em autismo enfrentava um câncer no último ano; a pedido dela, não haverá velório

A jornalista e apresentadora Thalita Tavares Caturelli Passoni morreu na madrugada desta segunda-feira (26), aos 46 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada pelo Espaço Junior - Centro Especializado em Autismo, projeto social idealizado e fundado por ela no Tocantins. A pedido da própria apresentadora, não haverá velório.

📰 LEIA MAIS: Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (27)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pelo centro, Thalita enfrentava a doença há cerca de um ano. A instituição, que leva o nome de seu filho, destacou a força, a energia e o bom humor com que a jornalista encarou o tratamento no último ano, além de agradecer as orações e mensagens de apoio enviadas ao longo dos últimos meses.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Thalita Tavares teve trajetória marcante na imprensa esportiva do Tocantins. Ela ganhou destaque como apresentadora do Globo Esporte na TV Anhanguera, afiliada da TV Globo na região, e atuou como comentarista de esportes na rádio CBN Tocantins. A jornalista deixou o grupo de comunicação em 2013, quando se mudou para Maceió para acompanhar a família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Reprodução/TV Anhanguera Foto: Reprodução/TV Anhanguera



