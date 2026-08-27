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Morre a jornalista Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte, aos 46 anos

Apresentadora e fundadora de centro especializado em autismo enfrentava um câncer no último ano; a pedido dela, não haverá velório

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morre a jornalista Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte, aos 46 anos
Autor A informação foi confirmada pelo Espaço Junior - Foto: Reprodução/Tv Anhanguera

A jornalista e apresentadora Thalita Tavares Caturelli Passoni morreu na madrugada desta segunda-feira (26), aos 46 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada pelo Espaço Junior - Centro Especializado em Autismo, projeto social idealizado e fundado por ela no Tocantins. A pedido da própria apresentadora, não haverá velório.

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De acordo com o comunicado oficial divulgado pelo centro, Thalita enfrentava a doença há cerca de um ano. A instituição, que leva o nome de seu filho, destacou a força, a energia e o bom humor com que a jornalista encarou o tratamento no último ano, além de agradecer as orações e mensagens de apoio enviadas ao longo dos últimos meses.

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Thalita Tavares teve trajetória marcante na imprensa esportiva do Tocantins. Ela ganhou destaque como apresentadora do Globo Esporte na TV Anhanguera, afiliada da TV Globo na região, e atuou como comentarista de esportes na rádio CBN Tocantins. A jornalista deixou o grupo de comunicação em 2013, quando se mudou para Maceió para acompanhar a família.

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Morre a jornalista Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte, aos 46 anos
AutorFoto: Reprodução/TV Anhanguera


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