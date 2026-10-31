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Morre a cantora Julyana Barbosa, a Mulher Banana, ex-integrante da Furacão 2000

Artista ganhou projeção nacional com a Furacão 2000 e teve a morte lamentada por nomes do gênero

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morre a cantora Julyana Barbosa, a Mulher Banana, ex-integrante da Furacão 2000
Autor A informação foi confirmada pela funkeira Tati Quebra Barraco - Foto: Reprodução Redes Sociais

A cantora e dançarina Julyana Barbosa, conhecida nacionalmente como Mulher Banana e Garota X, morreu na manhã deste sábado (31). A informação foi confirmada pela funkeira Tati Quebra Barraco, que publicou uma homenagem à artista em suas redes sociais.

- leia mais: Signos: confira seu horóscopo deste sábado (31)

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Até o momento, a causa da morte não foi divulgada pela família ou por assessoria. Julyana Barbosa foi uma das figuras de destaque do funk carioca durante a década de 2000, ganhando projeção no cenário musical ao integrar a Furacão 2000, produtora e equipe de som responsável por revelar grandes nomes do gênero.

O reconhecimento em âmbito nacional veio com a música "Mulher Banana", faixa que se tornou sua principal marca registrada e consolidou o nome artístico pelo qual ficou conhecida no público.

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Ao lamentar o falecimento da artista, Tati Quebra Barraco destacou a relevância de Julyana para a história do ritmo, além de prestar condolências aos familiares, amigos e fãs. Até a última atualização desta reportagem, os detalhes a respeito do local e horário do velório e do sepultamento da cantora não haviam sido informados.

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Funk Carioca Furacão 2000 Julyana Barbosa Luto Mulher Banana Notícias de Celebridades
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