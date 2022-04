Da Redação

Morre a atriz Suzana Faini, aos 89 anos, no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (25), conforme informações do colunista Ancelmo Gois, a atriz Suzana Faini morreu, no Rio do Janeiro, aos 89 anos. A causa da morte não foi informada.

Paulista, Suzana foi bailarina dos 19 aos 34 anos e estreou em novelas apenas em 1969, no folhetim Rosa Rebelde, da Globo. Entre os destaques da carreira de Faini estão participações em os Irmãos Coragem (1970), Dancin’ Days (1979), Pai Herói (1979), A Favorita (2008), Top Model (1989), Salve Jorge (2012), Escrito nas Estrelas (2010) e as duas versões de Selva de Pedra (1972 e 1986).

O último trabalho dela em um folhetim foi em Espelho da Vida (2018), na qual viveu dois personagens: Senhora e Albertina. Ela também esteve em um episódio da segunda temporada do seriado Sob Pressão. Já no cinema, o primeiro trabalho de Suzana aconteceu no longa Os Paqueras, de Reginaldo Faria.

Fonte: Metrópoles.