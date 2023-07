Morre a atriz Neusa Maria Faro aos 78 anos

Siga o TNOnline no Google News

A atriz Neusa Maria Faro morreu nesta sexta-feira (7). A informação foi confirmada por familiares e amigos próximos da artista, que ficou marcada por seu papel como Divina Santini, na novela da Globo "Alma gêmea" em 2005, com o clássico bordão: “Oswaldo, não fale assim com a mamãe".

Segundo informações de pessoas próximas, Neusa estaria internada por conta de uma trombose, além de sofrer com outras complicações de saúde, mas a causa da morte não foi esclarecida. O corpo da atriz será enterrado na manhã deste sábado (8), em um cemitério em Valinhos, interior de São Paulo.

Além de interpretar ‘Divina’ na televisão, a atriz teve uma parceria de sucesso com o diretor Walcyr Carrasco e atuou em várias de suas produções, como ‘Caras e Bocas’, ‘Morde e assopra’, ‘Amor à vida’ e em sua última aparição nas telinhas em ‘Êta mundo bom’, quando precisou ser substituída por complicações de saúde.

Neusa também brilhou no teatro ao lado de Adriane Galisteu e Bibi Ferreira, na peça ‘Às Favas com os Escrúpulos’, sob a direção de Jô Soares. Além disso, ela também atuou em "Gaslight - Uma Relação Tóxica", uma homenagem póstuma ao comunicador, que morreu em agosto de 2022.

A produtora cultural Priscila Prade lamentou a morte da atriz em suas redes sociais ao relembrar seu último trabalho: “Saiu direto do palco para o hospital, e mesmo assim a contra gosto! (...)A alegria dela quando estava com o Jô, e a alegria dela em estar em cena sempre me contagiou! Só tenho lembranças lindas dela. E agora uma saudade imensa!”, escreveu na publicação.

Diversos artistas também lamentaram a partida de Neusa nos comentários da publicação, “Poxa, linda ela”, escreveu a atriz Marisa Orth. “Querida, meu beijo carinhoso”, disse Kiko Mascarenhas. “Neusa Guerreira E Mestra!!! Obrigada por tanto!!!”, comentou Nanny People. “Triste”, disse Paloma Bernardi. Reynaldo Gianecchini deixou um emoji de coração.





