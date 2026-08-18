Morre a atriz Laura Cardoso, ícone da dramaturgia brasileira, aos 98 anos

A atriz Laura Cardoso, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, morreu na noite desta segunda-feira (17), aos 98 anos. A artista passou mal em sua casa, no bairro do Sumaré, na Zona Oeste de São Paulo, por volta das 23h20. A informação do falecimento foi confirmada por sua filha, Fátima Cardoso, e anunciada em um comunicado publicado no perfil oficial da atriz no Instagram durante a madrugada desta terça-feira (18), que a homenageou afirmando que a estrela estará para sempre nos corações dos fãs.

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O velório da atriz está marcado para esta terça-feira, das 8h às 14h, no bairro da Bela Vista, região central da capital paulista. Laura Cardoso deixa duas filhas, netas e um bisneto.

Nascida Laurinda de Jesus Balleroni, em 1927, ela iniciou sua trajetória de sucesso aos 15 anos, construindo um legado inigualável nas artes. A estreia na televisão ocorreu aos 25 anos, em 1952, no "Tribunal do Coração", da TV Tupi. Ao longo das décadas seguintes, atuou em mais de 60 novelas, consagrando-se como a atriz com o maior número de títulos na teledramaturgia nacional. Seus últimos trabalhos foram na novela "A Dona do Pedaço", exibida em 2019, e no cinema, com o filme "Dona Rosinha", de 2025.

Na TV Globo, a veterana estreou em 1981 na novela "Brilhante", a convite do diretor Daniel Filho, e firmou contrato definitivo dois anos depois, ao integrar o elenco de "Pão Pão, Beijo Beijo". Na década de 1990, imortalizou personagens que marcaram a história da televisão, como Dona Isaura, a mãe das gêmeas Ruth e Raquel em "Mulheres de Areia" (1993), e Dona Guiomar, em "A Viagem" (1994). Neste último, contracenou com Miguel Falabella, que prestou homenagens à colega de profissão nas redes sociais logo após o anúncio de sua morte.

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Com uma carreira celebrada no teatro, no cinema e na televisão, Laura Cardoso acumulou as principais honrarias do meio artístico brasileiro. Entre as conquistas estão cinco troféus da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e o prêmio Oscarito, do Festival de Gramado, que reconheceu sua contribuição ao cinema nacional. Em 2006, sua importância para a arte no país foi oficializada ao ser laureada com a Ordem do Mérito Cultural pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com informações do g1