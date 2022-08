Morre a atriz e cantora Olivia Newton-John, aos 73 anos

Da Redação

Em toda sua carreira musical, Olivia vendeu mais de cem milhões de discos e ganhou vários prêmios

Nesta segunda-feira (08), morreu a atriz e cantora naturalizada australiana, Olivia Newton-John, aos 73 anos de idade. A artista foi protagonista do filme "Grease" (1978) e teve uma carreira de sucesso na música.

Conforme informações, Olivia foi diagnosticada com câncer de mama com metástase no osso sacro em 2018. A cantora já havia vencido outros tumores nos anos de 1992 e de 2015.





Carreira de sucesso

Newton-John começou sua carreira no começo da década de 70, quando conquistou o quarto lugar do "Eurovision", a mais famosa de competição de canções na Europa. Olivia representou o Reino Unido com a canção "Long Live Love".

Mas a consagração veio com a estreia do filme "Grease", um dos musicais mais famosos e amados da história do cinema, com uma narrativa sobre um grupo de adolescentes. Na longa, ela contracenava com John Travolta.

Em toda sua carreira musical, Olivia vendeu mais de cem milhões de discos e ganhou vários prêmios com hits como "Physical" e "Hopelessly Devoted To You".





Homenagens

John Easterling , marido de Olivia, utilizou o perfil do Instagram da atriz para publicar uma postagem comunicando oficialmente o falecimento da esposa. Na legenda, John pede que todos respeitem o espaço e a privacidade da família nesse momento tão difícil.

Fãs da cantora se manifestaram na publicação e lamentaram a morte de Olivia. "Ai meu Deus, não!! Apenas não", disse um fã. "Você foi luz na Terra e sentirei sua falta", disse outro.

Muitas homenagens foram feitas para a atriz e cantora que marcou gerações.





Fonte: Informações do g1.

