Morando em cobertura de luxo, Viih Tube diz motivo da compra de mansão

A influenciadora Viih Tube comprou uma mansão milionária com seu marido, o ex-BBB Eliezer. O imóvel de alto padrão, localizado no mesmo condomínio da residência de Bianca Andrade, a Boca Rosa, é a nova aquisição da youtuber, que já mora em uma cobertura de luxo, em São Paulo.

Mesmo com o lar bem decorado e com área externa, a famosa resolveu comprar a mansão com o pai de sua filha, Lua. Questionada sobre a decisão, Viih Tube explicou melhor o motivo de terem adquirido o imóvel maior em um condomínio fechado. Ela esclareceu que onde mora é seu também.

"Sim, eu comprei também, mas é de um outro momento da minha vida. Escolhi sozinha, eu não era casada, e agora tenho minha família. Decidimos vender e construir nosso cantinho juntos. Mesmo que o Eli mora aqui, quem fez tudo fui eu quando era sozinha. E hoje tenho a minha família e acho importante que o Eli também escolha o lar dos seus filhos e não só eu", explicou que montou o apartamento sozinha.

Após o anúncio que pegaram a chave da mansão, Viih Tube publicou um vídeo exibindo detalhes de como é a residência antes da reforma milionária que farão para deixar o local com o estilo e gosto pessoal deles. Eliezer também explicou o motivo de ter demorado para pegar a chave e revelou ter guardado dinheiro para pagar sua parte da propriedade.

