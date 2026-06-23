Moradora do PR, artista e influenciadora 'prevê' placares e lances da Seleção na Copa

A influenciadora e artista Jhenny Keller, natural de Santa Catarina, mas que atualmente mora em Curitiba (PR), transformou suas redes sociais em um fenômeno de engajamento ao cravar os resultados exatos dos dois primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Em telas pintadas antes de as partidas começarem, a catarinense radicada na capital paranaense conseguiu adivinhar não apenas a quantidade de gols da Seleção, mas também detalhes específicos da escalação e o posicionamento dos atletas em campo.

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A tradição de produzir quadros nos dias de jogos da seleção brasileira teve início no mundial passado, quando a criadora de conteúdo viralizou pela primeira vez ao eternizar seus palpites com tinta. No confronto mais recente do Brasil, disputado na última sexta-feira (19) contra o Haiti, Jhenny previu com sucesso a entrada do atacante Endrick ao longo do jogo e o placar final de 3 a 0, elementos que haviam sido devidamente ilustrados em sua obra de arte antes do apito inicial.

O vídeo que mostra o processo de criação, do esboço até a conclusão da pintura, rapidamente acumulou milhares de visualizações. Nas imagens, a moradora de Curitiba confessa que chegou a se assustar com a precisão de suas previsões logo na estreia da competição, quando pintou um gol do atacante Vini Jr. pelo lado esquerdo do campo exatamente como aconteceu na realidade.

Foto: Reprodução/Instagram @jhennykeller Foto: Reprodução/Instagram @jhennykeller

Antes da segunda partida, ela publicou que pretendia chutar alto para o duelo contra o Haiti, projetando o placar elástico e cobrando publicamente o técnico Carlo Ancelotti para que colocasse o "menino Endrick" em campo.

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Foto: Reprodução/Instagram @jhennykeller Foto: Reprodução/Instagram @jhennykeller

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Após o encerramento do jogo e a confirmação da vitória brasileira por 3 a 0, os seguidores da artista reagiram com bom humor nos comentários das plataformas digitais. Diversos internautas brincaram com os "poderes" de Jhenny, associando um suposto gol anulado do Brasil ao fato de ela ter desenhado apenas três bolas na rede, enquanto outros aproveitaram o momento de sorte para pedir, em tom de brincadeira, que a influenciadora pintasse dinheiro entrando em suas respectivas contas bancárias.