Monark culpa Bolsonaro pela vitória de Lula e revolta Eduardo

O desentendimento entre eles ocorreu nesse domingo

O influenciador digital Monark deixou o deputado federal Eduardo Bolsonaro zangado ao dizer que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 foi culpa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eduardo é o filho 03 do ex-chefe do Executivo.

Através de uma publicação feita, nesse domingo (1º), em uma rede social, Monark lembrou que o próprio Bolsonaro disse, em 2019, que Lula só retornaria à Presidência, se ele errasse. Isso fez com que Eduardo acusasse o influenciador de "tirar o corpo fora", uma vez que o youtuber apoiava a reeleição do ex-presidente.

“Que covarde. Tirando o corpo fora, mas nada surpreendente. Lembro do pessoal da sua laia nos ironizando, zoando quando alertávamos para a volta do PT. Está aí. Parabéns por ficar em cima do muro, espero que agora esteja enxergando mais longe”, escreveu o deputado.



Na sequência, Monark reforça sua opinião, em resposta à publicação de Eduardo. “Faz o L, mano. Vocês foram tão bem que o Lula é presidente. Obrigado por abrir o caminho para o bandido… Querem ter poder, mas não querem a responsabilidade. Aí é fácil”, disse.

