Modelo trans é apontada como affair de Mbappé; saiba quem é

Ines foi a primeira modelo abertamente trans a posar para a capa da Playboy, em novembro de 2017

A modelo transexual Ines Rau, de 32 anos de idade, está sendo apontada como a possível affair do jogador de futebol Kylian Mbappé. Os rumores sobre o namoro com o artilheiro da Copa do Mundo 2022 começaram em maio, quando os dois foram vistos juntos em uma cerimônia em Cannes.

Ines foi a primeira modelo abertamente trans a posar para a capa da Playboy, em novembro de 2017. Ela realizou uma cirurgia de redesignação sexual aos 18 anos de idade, mas se assumiu transexual somente quando posou na revista e publicou sua biografia “Femme”, em 2018.

“Vivi muito tempo sem falar que era transgênero. Eu tinha medo de nunca achar um namorado e ser vista como estranha. Aí eu pensei: ‘Você precisa apenas ser você mesma’. É uma salvação falar sobre sua própria verdade, seja seu gênero, sexualidade, o que for. As pessoas que te rejeitam não valem a pena. Não é ser amada pelos outros, é amar a si mesmo”, disse a modelo à Playboy.

Ela possui um milhão de seguidores no Instagram e tem contrato com grandes marcas, como a L’Oreal Paris. Ines ainda é militante pela preservação de terras indígenas e pelos direitos de negros, refugiados e da comunidade LGBTQIA+.





