Modelo termina com Romário ao descobrir que ele tinha outras namoradas

Marcelle, de 31 anos (25 a menos que o ex-atleta), descobriu que estava sendo traída

O término do namoro de Romário com Marcelle Ceolin, após sete meses juntos, foi revelado pelo EXTRA na semana passada, mas agora a gente conta os bastidores do rompimento. A modelo gaúcha, que já morava com o ex-jogador, resolveu dar um ponto final na relação ao descobrir que o Baixinho tinha outras duas namoradas.

Marcelle, de 31 anos (25 a menos que o ex-atleta), descobriu que estava sendo traída, arrumou suas malas e partiu para o Rio Grande do Sul, sua terra natal. Os outros relacionamentos de Romário vieram à tona depois que as outras suas duas namoradas protagonizaram um barraco numa boate na Barra, disputando o posto, digamos, de namorada oficial do Baixinho. Marcelle não estava presente nesta noite, mas acabou sendo informada da confusão por amigos. Foi a gota d'água para que ela terminasse sua história com o ex-jogador.





