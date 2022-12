Modelo gasta R$ 93 mil para ficar parecida com 'boneca inflável'

Da Redação

A austríaca alega que é obcecada por cirurgia plástica

A austríaca Fetisch Barbie, de 28 anos, desembolsou 17 mil euros (aproximadamente R$ 93.700) para realizar um desejo um pouco fora do comum: ficar parecida com uma "boneca inflável". A criadora de conteúdo adulto na plataforma OnlyFans alega que é obcecada por cirurgia plástica, principalmente por preenchimento labial.

Barbie, que se define como "ícone do fetiche, símbolo sexual e disciplinadora profissional do sexo masculino", disse em um vídeo publicado em seu canal do YouTube que o rock foi uma das influências para entrar neste ramo.

Durante a adolescência, era criticada na escola por conta de seu estilo gótico. Por conta disso, decidiu mudar sua aparência. "Uma vez me disseram que pareço uma boneca inflável, e eu tive certeza de estava fazendo tudo certo. Sou obcecada por plástica e não consigo parar de fazer enchimentos", contou no canal "Truly".

Fetisch Barbie colocou o primeiro preenchimento labial aos 18 anos e passou a voltar ao médico de três em três meses para fazer o procedimento. Aos 19, fez uma cirurgia de aumento de mama e agora coloca botox regularmente. Ela diz confiar em seu médico cegamente..

"As pessoas pensam que eu quero atenção, mas se eu pudesse ser transparente um dia e não chamar atenção, eu faria isso. Então para quem me vê e me julga, eu diria para cuidar da própria vida", comentou.

A criadora de conteúdo conta que ainda quer que seus peitos e lábios fiquem ainda maiores do que já estão. Ela afirma, no entanto, não ter dismorfia corporal, a doença que envolve um foco obsessivo em um defeito que a pessoa considera ter na própria aparência.

"Eu não tenho dismorfia, me vejo como realmente sou. Claro que sei que sou extremista, mas também sei que isso não é para todos e estou feliz com meu corpo de agora". Apesar disso, diz que não pretende parar de fazer cirurgias. "Se eu não tiver que parar, não vou parar".

Com informações do UOL.

