Modelo faz vídeo sobre seu funeral e morre dias depois em acidente

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A modelo Ariana Vieira, que se preparava para ser a Miss Venezuela no concurso Miss Mundo, morreu de forma trágica. De acordo com a imprensa internacional, ela, que tinha 26 anos, faleceu em um acidente de carro em uma estrada de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos.

continua após publicidade

A família informou que ela deve ter dormido ao volante e bateu o carro contra um caminhão. Ela estaria muito cansada com a preparação para o concurso de beleza e a fadiga teria feito ela cair no sono enquanto dirigia.

- LEIA MAIS: 'Canela fina': pernas de Gusttavo Lima viralizam em redes sociais

continua após publicidade

O serviço de emergência tentou reanimar Ariana na ambulância, mas ela morreu antes de chegar ao hospital. Segundo a mãe dela, Vivian Ochoa, a modelo teve paradas cardíacas e os socorristas não conseguiram mantê-la estável.

Há pouco tempo, Ariana deu o que falar na internet ao gravar um vídeo para o seu funeral e compartilhar nas redes sociais. Nas imagens, ela gravou várias imagens dando risada e durante a sua rotina diária. “Me filmando para meu funeral porque eu sempre sou a responsável dos vídeos. Ninguém mais faz isso”, disse ela.

A modelo tinha um serviço de limpeza residencial nos Estados Unidos e também tirou licença para atuar no mercado imobiliário. A intenção dela era representar a Venezuela no Miss América Latina do Mundo 2023.

Siga o TNOnline no Google News