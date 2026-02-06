Modelo e filha de jogador de futebol morre aos 21 anos de idade; polícia investiga

Filha do ex-jogador de futebol Nacho Pérez, Cristina Pérez Galcenco morreu aos 21 anos de idade. Ela era modelo de passarela e foi encontrada morta dentro de sua casa na província de Málaga, na terça-feira (03) mas a notícia só se tornou pública nesta sexta-feira (06).

Segundo a imprensa internacional, ela estava em Málaga para estudar. A morte dela é investigada pelas autoridades, mas a principal suspeita é de que ela faleceu por causas naturais, já que não existem sinais de violência.

Cristina iniciou a carreira como modelo aos 14 anos de idade e participou de desfiles em várias cidades da Europa e na China ao longo dos anos, incluindo a Semana de Moda de Paris.

Cristina era filha do ex-jogador de futebol Nacho Pérez com Tatiana Galcenco.

Informações: Revista Caras

