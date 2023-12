Modelo e dançarino eleito o mais bonito da Itália decide virar padre

Siga o TNOnline no Google News

O modelo e dançarino Edoardo Santini, eleito o mais bonito da Itália decidiu ingressar para o sacerdócio. Santini ficou conhecido após vencer o concurso nacional Bello d'Italia, que buscava eleger quem era o homem mais atraente. A decisão de se tornar padre foi divulgada em suas redes sociais.

"Eu, aos 21 anos, estou trilhando o caminho para me tornar, se Deus quiser, um sacerdote. Nestes últimos anos pude conhecer pessoas que me mostraram o que significa ser 'Igreja'", escreveu ele para os seguidores do Instagram.

A trajetória religiosa do italiano começou no fim de 2022, quando começou a morar com dois padres, o que descreveu como "a melhor experiência de sua vida" e ingressou em um curso preparatório para candidatos a sacerdotes, onde estudava teologia e participava dos trabalhos de duas paróquias diferentes, conforme repercutiu o DailyMail.

