Modelo é barrada de festa ao fantasiar filha de Jeffrey Dahmer

A modelo Carla Belluci revelou que iria levar a filha Blu, de 1 ano de idade, fantasiada como o assassino à uma festa no Reino Unido

O nome de Jeffrey Dahmer está em alta após o sucesso da série da Netflix que conta a história do serial killer. Pensando no engajamento, a modelo Carla Belluci revelou que iria levar a filha Blu, de 1 ano de idade, fantasiada como o assassino à uma festa no Reino Unido. Incomodadas, outras mães a chamaram de doente e a impediram de participar do evento.

“Achei uma ideia genial e que seria legal. Muitas pessoas vão como Chucky e eu pensei que seria engraçado e uma fantasia fácil. Basta colocar uma peruca nela e estaria resolvido. Eles disseram que eu era doente, mas eles levam as coisas muito a sério. Eu estava pensando que é Halloween e, em vez de Mike Myers, vamos fazer Jeffrey Dahmer porque é uma grande tendência no momento”, explicou a modelo em entrevista ao Daily Star.

Na sequência, ela revelou que tentou rebater os argumentos das outras pessoas. “Eles precisam lembrar que tudo isso aconteceu há muito tempo. Para ser honesta, acho que é porque fui eu. Qualquer outro pai poderia enviar seus filhos como Jeffrey Dahmer e seria engraçado. Mas, porque fui eu, eles rapidamente tiraram suas garras”, completou.

Essa não foi a primeira polêmica da modelo. Anteriormente, Carla revelou que tentou fingir depressão para tentar uma cirurgia plástica de graça do NHS, o SUS da Inglaterra. A moça também esteve no alvo de uma polêmica após deixar os quatro filhos para viajar em lua de mel com o marido.

