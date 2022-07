Modelo é assediada por hóspede de hotel em SP; veja o vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A modelo Samen dos Santos trabalha há 12 anos no ramo

A modelo Samen dos Santos foi vítima de assédio sexual em um hotel no interior do estado de São Paulo. Ela gravou um vídeo no qual é possível escutar um homem dizendo "estou louco para fazer amor com você'". Quando teve sua fala apontada pela modelo como inconveniente e fora dos limites, o idoso afirmou ser apenas "extrovertido". Assista o vídeo no final da matéria.

continua após publicidade .

O caso aconteceu na última quarta-feira (13), na cidade de Araçatuba, mas foi postado por Samen no seu perfil do Instagram apenas neste sábado (16), e vem repercutindo desde então. A modelo reside no Rio de Janeiro, mas viajou para o município paulista para participar da campanha de uma marca. Ela conta que começou a ser incomodada pelo homem depois de voltar de uma corrida.

"O senhor falou bem alto para todo mundo escutar 'nossa, como você é linda'. Falei 'obrigada' e desejei boa tarde para todos", disse.

continua após publicidade .

Logo depois, ela foi abordada por um funcionário do hotel dizendo que o hóspede estava interessado nela, e que pagaria tudo que a modelo quisesse. Mesmo após recusar todas as ofertas, o funcionário voltou a falar com Samen.

"Ele veio e disse 'moça, você não quer nada? O senhor ali falou que está muito interessado em você, que é dono de fazendas da região, que é muito rico e perguntou qual era seu preço’. Ele perguntou exatamente com essas palavras 'quanto você quer?'"



A modelo ficou indignada com as perguntas feitas e deixou claro que estava incomodada com a situação. "Falei que estavam me deixando desconfortável. Ele me respondeu 'não posso não vir falar contigo, porque o hóspede é uma pessoa importante, é um hóspede importante aqui na cidade. Ele está na suíte principal aqui do hotel. Se eu não fizer o que ele pedir, ele vai ficar bravo'", conta a modelo sobre a segunda abordagem do funcionário.

continua após publicidade .

Logo após a conversa, Samen foi abordada pelo homem na área da piscina e decidiu gravar o vídeo. Ela contou o que tinha acontecido para os contratantes e mudou de hotel. Em nota, o Mariá Plaza Hotel disse que repudia todo e qualquer ato de assédio.

A equipe de reportagem do g1 entrou em contato com a modelo, que explicou ter se sentido muito insegura, porque estava sozinha na cidade e não sabia o que o homem seria capaz de fazer.

"Sou gaúcha e moro no Rio de Janeiro. Estava em uma cidade em que eu não conhecia absolutamente ninguém. Quando fui dormir, coloquei duas cadeiras na porta, porque realmente estava com medo."



continua após publicidade .

Assista o momento que foi postado por Samen dos Santos em seu perfil do Instagram. Conforme a modelo, todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas.





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News