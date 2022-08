Modelo do Onlyfans é presa suspeita de matar namorado a facadas

Da Redação

A modelo Courtney Clenney, de 26 anos, foi presa na quarta-feira (10) acusada de matar o namorado, Christian Obumseli, com uma facada. O crime teria acontecido em abril, em um apartamento de luxo em Miami, nos Estados Unidos.

Conhecida nas redes sociais como Courtney Tailor, a modelo tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e produz conteúdo para o OnlyFans, plataforma famosa pelo compartilhamento de vídeos e fotos adultos.

Segundo o advogado de Clenney, ela estava em um processo de reabilitação por abuso de substâncias e estresse pós-traumático. A defesa ainda afirma que a modelo agiu em legítima defesa.

“Estamos completamente chocados com a prisão de Courtney com base na evidência clara de legítima defesa neste assunto. Obumseli a atacou e a sufocou naquela noite; Courtney não teve escolha a não ser enfrentar a força com força”, afirmou o advogado Frank Prieto à imprensa norte-americana.

“Além disso, estamos desapontados que o procurador do Estado tenha pedido um mandado de prisão neste assunto. Cooperamos com a investigação desde o início com o Departamento de Polícia do Estado e da Cidade de Miami.”

A família da vítima descarta a versão e sustenta que Obumseli não a atacaria de forma violenta. “Ela não teve ferimentos para apoiar sua história de perigo iminente”, defendeu o primo da vítima, Jeffrey Obumseli, em publicação nas redes sociais.

Os dois namoravam há menos de dois anos e o relacionamento foi marcado por brigas. A modelo chegou a ser presa por violência doméstica, em Las Vegas. Além disso, a polícia foi acionada dois dias antes do crime para intervir em um conflito do casal.

Com informações do Metrópoles.

