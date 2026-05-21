Modelo brasileira surge com colar de R$ R$ 250 milhões usado por Beyoncé; veja
Ela postou em peça rara durante baile e chamou atenção com visual inspirado em Elizabeth Taylor
A modelo Isabeli Fontana roubou a cena no baile da amfAR, realizado durante o Festival de Cannes, ao surgir com uma das joias mais valiosas já vistas no evento. A brasileira escolheu um colar da grife suíça Chopard avaliado em cerca de R$ 250 milhões, a mesma peça usada recentemente por Beyoncé no Met Gala 2026.
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O acessório luxuoso tem como destaque o diamante “Rainha do Kalahari”, pedra rara de 342 quilates encontrada no deserto de Botsuana, na África. Reconhecida pela pureza, a joia se tornou uma das mais comentadas do circuito internacional da moda e da alta joalheria.
Essa não foi a primeira vez que Isabeli utilizou o colar milionário. Em 2018, também em Cannes, ela foi escolhida pela Chopard para estrear a peça em um evento oficial. Desta vez, a modelo combinou a joia com um vestido da Jacquemus idealizado por Carine Roitfeld e inspirado no glamour clássico da atriz Elizabeth Taylor.
Isabeli Fontana vive nova fase ao lado de Di Ferrero
Apesar do luxo exibido nos eventos internacionais, Isabeli Fontana vive atualmente uma fase mais prática e minimalista ao lado do marido, o cantor Di Ferrero. O casal decidiu deixar a antiga mansão de 500 metros quadrados onde viveu por mais de uma década, em São Paulo, para morar em um apartamento de 140 m² projetado especialmente para a rotina dos dois.
O novo imóvel fica na região central da capital paulista, no complexo Mata São Paulo, assinado pelo arquiteto Jean Nouvel. Segundo relatos do casal, a mudança aconteceu em busca de uma vida mais funcional, confortável e conectada ao essencial. “Queríamos enxugar a rotina e ser mais práticos”, contou Isabeli em entrevista à Casa Vogue.
Pais de Zion e Lucas, frutos de relacionamentos anteriores da modelo, os dois também passaram a viver sozinhos pela primeira vez após os filhos crescerem. Hoje, a rotina do casal inclui ainda a companhia dos cachorros Zezinho e Moscow, adotados recentemente.
Informações: Revistas Caras
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