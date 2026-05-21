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ROUBOU A CENA

Modelo brasileira surge com colar de R$ R$ 250 milhões usado por Beyoncé; veja

Ela postou em peça rara durante baile e chamou atenção com visual inspirado em Elizabeth Taylor

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 16:46:54 Editado em 21.05.2026, 16:46:45
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Modelo brasileira surge com colar de R$ R$ 250 milhões usado por Beyoncé; veja
Autor Foto: Instagram/Reprodução

A modelo Isabeli Fontana roubou a cena no baile da amfAR, realizado durante o Festival de Cannes, ao surgir com uma das joias mais valiosas já vistas no evento. A brasileira escolheu um colar da grife suíça Chopard avaliado em cerca de R$ 250 milhões, a mesma peça usada recentemente por Beyoncé no Met Gala 2026.

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O acessório luxuoso tem como destaque o diamante “Rainha do Kalahari”, pedra rara de 342 quilates encontrada no deserto de Botsuana, na África. Reconhecida pela pureza, a joia se tornou uma das mais comentadas do circuito internacional da moda e da alta joalheria.

Essa não foi a primeira vez que Isabeli utilizou o colar milionário. Em 2018, também em Cannes, ela foi escolhida pela Chopard para estrear a peça em um evento oficial. Desta vez, a modelo combinou a joia com um vestido da Jacquemus idealizado por Carine Roitfeld e inspirado no glamour clássico da atriz Elizabeth Taylor.


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Modelo brasileira surge com colar de R$ R$ 250 milhões usado por Beyoncé; veja
AutorFoto: Instagram/Reprodução


Modelo brasileira surge com colar de R$ R$ 250 milhões usado por Beyoncé; veja
AutorFoto: Instagram/Reprodução


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AutorFoto: Instagram/Reprodução


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Isabeli Fontana vive nova fase ao lado de Di Ferrero

Apesar do luxo exibido nos eventos internacionais, Isabeli Fontana vive atualmente uma fase mais prática e minimalista ao lado do marido, o cantor Di Ferrero. O casal decidiu deixar a antiga mansão de 500 metros quadrados onde viveu por mais de uma década, em São Paulo, para morar em um apartamento de 140 m² projetado especialmente para a rotina dos dois.

O novo imóvel fica na região central da capital paulista, no complexo Mata São Paulo, assinado pelo arquiteto Jean Nouvel. Segundo relatos do casal, a mudança aconteceu em busca de uma vida mais funcional, confortável e conectada ao essencial. “Queríamos enxugar a rotina e ser mais práticos”, contou Isabeli em entrevista à Casa Vogue.

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Pais de Zion e Lucas, frutos de relacionamentos anteriores da modelo, os dois também passaram a viver sozinhos pela primeira vez após os filhos crescerem. Hoje, a rotina do casal inclui ainda a companhia dos cachorros Zezinho e Moscow, adotados recentemente.

Informações: Revistas Caras

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Baile da amfAR Diamante Rainha do Kalahari FESTIVAL DE CANNES Isabeli Fontana Joias Chopard Vida minimalista
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