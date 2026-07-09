Modelo brasileira de SC morre ao cair do 27º andar de prédio em Dubai

Kauana Bilhar tinha 27 anos; polícia investiga circunstâncias da morte da jovem e não descarta feminicídio

A modelo e influenciadora digital Kauana Bilhar, 27 anos, natural de Itajaí (SC), morreu após cair do 27º andar de um edifício em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A morte foi confirmada pela mãe, Darla Bilhar, em publicação nas redes sociais.

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A polícia local investiga as circunstâncias da queda e não descarta as hipóteses de acidente, suicídio, homicídio ou feminicídio. Peritos realizam perícia no apartamento onde a influenciadora estava hospedada para coletar vestígios. A data exata da morte não foi divulgada.

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A mãe de Kauana viajou a Dubai para acompanhar as investigações e providenciar o traslado do corpo ao Brasil. A família enfrenta procedimentos burocráticos para a liberação do corpo.

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Quem era Kauana Bilhar

Kauana Bilhar acumulava mais de 15 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava fotos de viagens internacionais, bens de luxo e buquês de flores. Em uma das publicações de maior repercussão, aparecia posando na sacada de um edifício. Recentemente, havia agradecido publicamente à companheira, Barbara Abrantes, e exibido alianças de compromisso.

Segundo a rádio Band FM Itajaí, Barbara foi quem comunicou a família sobre a tragédia. O perfil dela no Instagram foi desativado.

Em desabafo nas redes sociais, Darla Bilhar escreveu: “Não existem palavras capazes de expressar o tamanho da saudade que você deixou… Hoje você não está mais ao meu lado como eu sonhava, mas viverá para sempre dentro de mim… Eu te amo infinitamente, minha menina. Até o dia em que possamos nos reencontrar”.

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A mãe também pediu respeito à memória da filha e criticou comentários maldosos no perfil de Kauana: “Minha filha merece respeito. Ela não pode mais responder as acusações, aos comentários maldosos, às histórias que estão sendo criadas sobre ela”. Em outro vídeo, afirmou: “É com a minha alma em pedaços que eu venho me pronunciar… Minha filha merece respeito”.