Modelo brasileira de 45 anos vive em mansão de R$ 62 milhões em ilha dos bilionários; saiba quem

Mesmo após décadas no topo da moda internacional, Gisele Bündchen continua despertando atenção não apenas pela carreira, mas também pelo estilo de vida cercado de luxo e discrição. Nos últimos meses, a supermodelo voltou ao centro das atenções após detalhes da mansão onde vive em Miami ganharem repercussão internacional.

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A propriedade escolhida pela brasileira fica em uma das áreas mais exclusivas dos Estados Unidos, conhecida informalmente como “bunker dos bilionários”. O apelido surgiu justamente pelo alto nível de privacidade e segurança da região, que concentra empresários, celebridades e alguns dos moradores mais ricos da Flórida.

Avaliada em aproximadamente R$ 62 milhões, a residência reforça o patrimônio milionário construído por Gisele ao longo de décadas de sucesso nas passarelas, campanhas internacionais e contratos publicitários de alto valor. O imóvel também passou a chamar atenção por representar a nova fase pessoal vivida pela modelo após mudanças importantes em sua vida familiar.





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Foto: Zillow/Reprodução Foto: Zillow/Reprodução

Mansão fica em ilha cercada por famosos e milionários

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, a casa está localizada em Indian Creek Island, em Miami, região considerada uma das mais protegidas e valorizadas dos Estados Unidos. O local ganhou fama internacional justamente por reunir mansões gigantescas, ruas discretas e acesso extremamente controlado.

A ilha possui poucos imóveis e conta até mesmo com estrutura própria de segurança, algo incomum mesmo entre condomínios de luxo americanos. A privacidade acabou se tornando um dos fatores que mais atraíram celebridades e empresários bilionários para o endereço ao longo dos últimos anos.

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A residência adquirida por Gisele Bündchen possui acesso privilegiado para a água e áreas externas amplas voltadas para o clima tropical da Flórida. O imóvel também chama atenção pelo estilo contemporâneo, pelas grandes paredes de vidro e pela integração entre ambientes internos e externos.

Área externa luxuosa virou destaque do imóvel

Entre os detalhes mais comentados da mansão estão os espaços voltados para lazer e bem-estar. A área externa conta com piscina ampla, jardins tropicais e vista direta para o mar, criando uma atmosfera parecida com a de resorts privados presentes em destinos turísticos de luxo.

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Outro diferencial da propriedade é a presença de píer particular para embarcações, característica comum apenas em imóveis extremamente valorizados da região de Miami. As imagens divulgadas pela imprensa internacional também mostram áreas de convivência abertas, ambientes integrados e espaços planejados para garantir conforto e privacidade.

A arquitetura moderna da residência segue uma tendência bastante presente entre mansões de celebridades nos Estados Unidos. O uso de vidro, madeira clara e iluminação natural ajuda a reforçar o conceito sofisticado da propriedade, considerada uma das mais comentadas do mercado imobiliário de luxo americano recentemente.

Fortuna bilionária ajuda a explicar patrimônio

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O imóvel milionário faz parte do patrimônio acumulado por Gisele Bündchen desde os anos 1990, quando a modelo brasileira se transformou em um dos maiores nomes da indústria da moda mundial. Durante anos, ela liderou rankings internacionais das modelos mais bem pagas do planeta e assinou contratos com algumas das marcas mais valiosas do mercado.

Além das passarelas, Gisele também ampliou ganhos com campanhas publicitárias, licenciamentos, investimentos e negócios ligados ao universo da moda e do bem-estar. Essa diversificação financeira ajudou a consolidar uma fortuna avaliada em centenas de milhões de dólares ao longo da carreira.

Mesmo após reduzir o ritmo de trabalhos internacionais, a modelo continua sendo uma das celebridades brasileiras mais valorizadas fora do país. O interesse constante em torno de sua vida pessoal e de seus imóveis acaba reforçando ainda mais a curiosidade do público sobre sua rotina atual nos Estados Unidos.

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Nova fase pessoal aumentou curiosidade sobre a modelo

A mansão em Miami passou a chamar ainda mais atenção após mudanças recentes na vida pessoal da brasileira. Desde o fim do casamento com o ex-jogador Tom Brady, Gisele adotou uma rotina mais reservada e focada na família, mantendo distância de grandes exposições públicas.

Ainda assim, qualquer detalhe envolvendo a modelo rapidamente repercute em sites internacionais de celebridades e mercado imobiliário. A escolha de viver em uma das regiões mais exclusivas de Miami reforçou ainda mais a imagem de discrição e sofisticação construída pela brasileira ao longo dos anos.

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Hoje, aos 45 anos, Gisele Bündchen segue como uma das figuras mais influentes da moda internacional. Entre campanhas milionárias, patrimônio imobiliário de luxo e uma vida cada vez mais reservada, a modelo continua despertando interesse global muito além das passarelas.

Informações: Revista Caras

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