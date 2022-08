Modelo alega estar grávida de atleta morto aos 22 anos

Da Redação

Kelly Kay, namorada do jogador de futebol americano Spencer Webb

Namorada do jogador de futebol americano Spencer Webb, Kelly Kay alegou estar grávida do atleta. Webb morreu no mês passado aos 22 anos depois de uma queda em que bateu a cabeça durante uma trilha, nos EUA.

Em uma publicação no Instagram, ela escreveu uma declaração e disse que o namorado abençoará o filho. “Criamos um anjo antes que o céu ganhasse um. Tudo o que você sempre quis foi ser pai… eu sei que você será o melhor lá de cima”, disse a modelo e influencer.

“Não posso acreditar que tenho que fazer isso sem você, mas saber que terei um pedaço seu me faz continuar. Mal posso esperar para conhecer a pessoa que é metade você, metade eu. Eu amo vocês para sempre, vocês dois”, afirmou.

“Eu nunca amei nada tanto quanto amo você. Você era meu tudo, você me deu um propósito, você me mostrou como é ser amada, valorizada e vista como sou. Tínhamos tantos grandes planos. Não sei para onde ir a partir daqui, mas sei que você estará cuidando de mim, me mantendo forte. Você sempre coloca todo mundo antes de você e eu vou tentar manter a mesma bondade em meu coração. Desta vida para a próxima, baby, eu te amo muito e vou te encontrar de novo”, ela escreveu na rede social.

