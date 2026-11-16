Aos 26 anos, a curitibana já está confinada em Porto Rico para a disputa internacional, cuja final ocorre no dia 24 de novembro

Representante do Brasil na 75ª edição do Miss Universo, a paranaense Marcella Kozinski, de 26 anos, revelou que disputa a coroa internacional com 18 parafusos e duas hastes de titânio implantados na coluna vertebral. Já confinada em Porto Rico desde o dia 8 de novembro para a reta final da competição — cuja decisão está marcada para o dia 24 —, a modelo passou por uma delicada intervenção cirúrgica aos 17 anos para corrigir um quadro grave de escoliose.

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Natural de Curitiba, Marcella tentou conter a evolução do problema com cerca de um ano de fisioterapia antes de recorrer ao centro cirúrgico. Com o agravamento da condição clínica, a operação tornou-se inevitável e durou 10 horas. O procedimento deixou uma cicatriz nas costas da miss e inaugurou um processo de recuperação doloroso, durante o qual movimentos básicos exigiam grande esforço. Segundo a candidata, o apoio da mãe, Célia Kozinski de Barros, foi determinante para retomar a mobilidade gradualmente e superar as limitações físicas da adolescência, que hoje não restringem sua rotina nem sua carreira.

No mundo da moda desde os 16 anos, Marcella consolidou trajetória internacional com participações recentes na New York Fashion Week. Ela garantiu o título de Miss Universe Brasil no final de julho, ocasião em que representou a Ilha do Mel, no litoral do Paraná, superando outras 32 concorrentes na etapa nacional.

Em Porto Rico, a agenda oficial das candidatas inclui o desfile de trajes típicos no dia 21 de novembro e a etapa preliminar no dia 22, antes da grande final que será transmitida ao vivo no Brasil pela Record. Na cerimônia, a mexicana Fátima Bosch, vencedora de 2025, passará a faixa à sucessora. Caso vença, Marcella encerrará um jejum de 58 anos e conquistará o terceiro título brasileiro na história do Miss Universo, juntando-se à gaúcha Ieda Maria Vargas, coroada em 1963, e à baiana Martha Vasconcellos, vencedora em 1968.