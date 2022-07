Miss Sorocaba Carol Valentino participará do Miss Grand São Paulo 2023

Da Redação

Caroline Valentino vem de família italiana e espanhola. Foi alfabetizada em espanhol aos 16 anos

Caroline Valentino vem de família italiana e espanhola. Foi alfabetizada em espanhol aos 16 anos, quando decidiu ir morar na Europa para se aprofundar na língua e aprender mais sobre novas culturas.

Ao voltar ao Brasil, concluiu o ensino médio e decidiu mergulhar fundo no universo do Jornalismo, curso pelo qual tem muito amor e admiração. Por ser uma pessoa bastante comunicativa, espontânea e um amor imenso por futebol, decidiu que trabalharia como repórter esportiva. Em 2015, teve o grande prazer de ser a repórter do São Paulo Futebol Clube do YouTube onde teve a oportunidade de conhecer vários ídolos brasileiros.

“Foi a realização de um grande sonho. Sou apaixonada por futebol desde pequena, sempre torci muito e fui uma grande entusiasta deste esporte tão lindo e vitorioso do Brasil. Às vezes eu revivo esta experiência quando lembro da minha jornada de vida”, lembra.

No ano seguinte, se mudou para Miami, Flórida, junto com seus pais e seu irmão caçula. Caroline foi para estudar inglês, também é uma das suas grandes paixões. Após 5 anos de muito aprendizado, voltou ao Brasil. Em 2020, se mudei para Sorocaba e começou a posar para marcas regionais. Após alguns meses de trabalho no qual se descobriu, foi convidada para representar Sorocaba no Miss São Paulo CNB.

“Eu nunca quis ser miss, simplesmente aconteceu em um momento inesperado da minha vida. Se eu posso inspirar uma nova geração de meninas e usar a minha voz para fazer a diferença na sociedade, por que não?”, disse.

Em junho 2022, ganhou a faixa de Miss Grand São Paulo, mas o maior desafio está por vir: disputará a faixa de Miss Grand Brasil em 2023. Em sua carreira como modelo e miss, ganhou o Miss Simpatia e Miss Top Model no concurso Miss São Paulo.

“Todos os dias busco evoluir, além de falar fluentemente inglês e espanhol, quero melhorar meu francês para poder começar o italiano, língua pela qual sou apaixonada. Hoje em dia, faço curso de oratória e teatro para poder dar o meu melhor nas entrevistas e principalmente em cima do palco”, pontuou.

fonte: Divulgação

Atualmente, trabalha como digital influencer e tem o objetivo de expandir seus horizontes ao lado da agência que é responsável pela sua gestão de carreira, a Digital One MKT Digital, administrada por Fabiano Moraes, pai da ViihTube, e sua sócia Keity Fernandes.

https://instagram.com/carolvalentino

