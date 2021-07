Da Redação

Miss Bumbum faz tatuagem anal em homenagem a Messi

Na última terça-feira (20), Suzy Cortez, de 31 anos, fez uma tatuagem íntima no ânus em homenagem ao jogador de futebol Lionel Messi. A modelo fez o procedimento para pagar uma promessa pela vitória da seleção argentina na Copa América 2021.

“Eu acredito que quando ele [Messi] souber, com certeza vai querer ver a tatuagem, mas com muito medo da ciumenta da Antonella [Roccuzzo, mulher do jogador]”, disse Suzy em uma entrevista.

A modelo realizou a tatuagem em um estúdio localizado em Moema, em São Paulo. De acordo com ela, o desenho foi feito para marcar a vitória da Argentina. “Ia fazer no bumbum, aí o tatuador me desafiou, pois ele duvidava que toparia fazer a tatuagem mais radical da carreira dele. Pelo Messi, vale qualquer desafio. Amei o resultado, que todos podem ver na minha página no OnlyFans”, relata Suzy.

A Miss Bumbum 2015 revelou que o procedimento foi "muito tranquilo". “Tenho o rosto do Messi tatuado na virilha; o nome dele; o escudo do Barcelona, pois sou musa do clube espanhol, e agora essa, que não vou falar o que é. Doeu pouquinho”, diz.

