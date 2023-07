Mirella Santos anuncia gravidez: 'Nosso sonho se realizou'

Chegou a vez de MC Loma ser promovida a titia. Mirella Santos, que ao lado da irmã Mariely se apresentavam com a cantora como as Gêmeas Lacração, anunciou a noite desta sexta-feira (14), que está grávida do primeiro filho.

"Nosso sonho se realizou. Muito feliz", escreveu ela nas redes sociais, em postagem compartilhada com o marido, o surfista Gabriel Farias, com quem se casou em setembro de 2021.

"Minhas linhas e meus linhos estão preparados para ser tios. Estou muito feliz e hoje me senti preparada para compartilhar com vocês", complementou ela, chamando os mais de 15 milhões de seguidores, em apenas uma rede social, pelo apelido carinhoso.

Mais tarde, ela voltou às redes para detalhar a gravidez do "Baby Feijão", como ela chama carinhosamente o filho. A jovem contou que tentou engravidar por sete meses antes de conseguir e que, desde então, enjoa diariamente.

"Queria dizer desde o começo, mas esperei me sentir pronta, estou passando mal, mas acho que logo logo passa. Foi um impacto para mim, porque até eu fui surpreendida", contou ela.

Foi com o jeito bem-humorado que Mirella agradou nas redes sociais. Após o sucesso, em 2018, ao som do brega funk "Envolvimento", cantado por MC Loma, que contava com as Gêmeas Lacração como dançarinas, ela vem se encontrou e diverte os seguidores como influenciadora digital.

