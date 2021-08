Mion vai ter quadro que zoa a Globo em novo Caldeirão

Da Redação

Marcos Mion.

O famoso quadro Vale a Pena Ver Direito, que fez sucesso no Legendários entre 2010 e 2017, vai estrear na Globo. No Caldeirão, apresentado por Marcos Mion, ele vai comentar com muito bom humor cenas marcantes da programação da TV Globo no quadro que agora vai chamar Isso a Globo Mostra. Internamente, aliás, a atração está sendo chamada de Caldeirada do Mion, mas a emissora quer deixar apenas Caldeirão no título.

O quadro nada mais é uma versão do que fazia nos Piores Clipes do Mundo, da MTV. Na Globo, o Isso a Globo Mostra mostra Mion em um chroma-key analisando cenas curiosas e engraçadas – agora, no caso – da programação da nova casa.

A ideia partiu de Marcos Mion e foi prontamente aceita pela equipe de Boninho, já que a emissora precisa criar um programa do zero. Sucessos do Caldeirão como como Quem Quer Ser Um Milionário? e Visitando o Passado irão com Luciano Huck para os domingos.

Com informações: Metrópoles