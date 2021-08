Da Redação

Mion é contratado pela Globo para substituir Luciano Huck

Nesta sexta-feira (6), Marcos Mions foi contratado pela Rede Globo para substituir Luciano Huck no Caldeirão, aos sábados. Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, a contratação do apresentador deve ser anunciada já nos próximos dias.

Huck estreará no próximo dia 5 à frente do Domingão, antiga atração de Fausto Silva, agora da Band.

Mion chegou a ser cotado para assumir o No Limite 5, mas perdeu a vaga para André Marques por conta de seu aviso prévio com a emissora de Edir Macedo.

Em abril, o ex-apresentador de A Fazenda foi contratado pela Netflix, onde apresentaria reality shows e desenvolveria documentários.

