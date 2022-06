Mini influenciadora de Arapongas faz sucesso em Brasília

Da Redação

A legítima 'Pé Vermelho', a mini influenciadora Lívia Maria Góis, de apenas 5 anos, vem conquistando espaço em Brasília. Natural de Arapongas, no norte do Paraná, a pequena possui um perfil no Instagram com mais de 10 mil seguidores, além de um canal no YouTube, onde apresenta situações cotidianas junto de sua mãe, a araponguense Brenda Góis.

"Nos mudamos há aproximadamente 3 anos para Brasília e foi quando a Lívia começou a carreira como modelo fotográfica e criadora de conteúdo nas redes sociais. Foi dando certo e continuamos o trabalho. Claro que tudo que é postado, passa por mim antes", conta Brenda, que trabalha também como esteticista animal.

Além de fazer sucesso nas redes sociais, Lívia foi nomeada embaixadora de uma marca infantil renomada e, mesmo com pouca idade, faz trabalhos diversos. "O sonho dela é ser famosa. Ela é apaixonada em fazer fotos. Se ficamos uma semana sem fazer, ela já cobra. Colocamos músicas e ela fica livre para se divertir", afirma a mãe.

