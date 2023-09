Mingau: qual é o estado de saúde do baixista do Ultraje a Rigor?

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, segue internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, após ter sido baleado na cabeça no último final de semana. Nesta terça-feira (5), os médicos que cuidam dele realizaram uma coletiva de imprensa para atualizar os jornalistas e fãs sobre o estado de saúde dele.

A equipe médica informou que Mingau foi baleado do lado esquerdo da cabeça e a bala atravessou o local e saiu do corpo dele, sem deixar resíduo do projétil. A área do cérebro que foi atingida é responsável pelas funções motoras, de linguagem e de visão.

O estado de saúde de Mingau é grave e ele necessita de fisioterapia motora e respiratória. Ele está na UTI, em coma induzido e faz uso de antibióticos, anticonvulsivantes e é observado para evitar o aumento da pressão intracraniana. Por enquanto, os médicos não têm previsão de quando ele será retirado da sedação.

Os médicos ainda explicaram que a cirurgia que Mingau realizou no domingo (3) foi para evitar infecções, já foram retirados qualquer material estranho que poderia estar na área do ferimento.

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, do grupo Ultraje a Rigor, está internado após ter sido baleado na cabeça. Ele foi ferido ao entrar em um bairro de Paraty, no Rio de Janeiro, acompanhado de um amigo e dirigindo o seu carro.

O veículo foi atingido por vários disparos e um deles atingiu a cabeça do artista.

A Polícia Militar está investigando o que aconteceu com o músico e em busca de informações sobre o momento do disparo.

Filha de Mingau faz homenagem

Filha do baixista Mingau, a jovem Isabella Aglio emocionou os fãs do seu pai com uma homenagem nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (4). Ela relembrou uma foto com o pai em um momento de carinho e falou sobre a comoção dos fãs e amigos para que o pai se recupere logo durante o período internado.

Na mensagem, ela disse: “Pai, você é muito amado e querido por todos. Não existe uma pessoa que não goste de você. Você não tem noção de quanta gente se mobilizou para te ajudar. Não vemos a hora de poder comemorar a vitória da sua recuperação. Te amo mais que tudo, Bebel”.

Foto por Reprodução/Instagram A filha de Mingau prestou uma homenagem ao pai

