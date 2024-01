Milton Nascimento surpreende e aparece em vídeo raro na praia; veja

Aos 81 anos, Milton Nascimento surpreendeu e emocionou os fãs ao aparecer em um vídeo tomando banho de mar ao lado do filho Augusto Nascimento. Os dois foram à praia para celebrar a chegada de 2024 e encantaram os internautas com o registro do momento.

A gravação foi publicada nesta terça-feira (2) nas redes sociais do gênio da música popular brasileiro. No seu perfil do Instagram, onde possui mais de 1,5 milhões se seguidores, Milton aparece todo sorridente ao som do clássico "Tudo o que Você Podia Ser".

Esta é uma rara aparição do artista, que encerrou sua carreira no ano passado com a turnê "A Última Sessão de Música". Veja o registro:

O post foi enaltecido pelos fãs de Milton, que se emocionaram com o momento entre pai e filho. “Que lindo! Um super 2024 para vocês”, comentou um internauta. “Milton. Você é maravilhoso. Mas seu filho que nos presenteia com essas preciosidades não fica para trás. Só registro lindo”, elogiou outro.

- Com informações Metrópoles.

