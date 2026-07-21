Milton Nascimento recebe alta médica após cinco dias internado com pneumonia

O cantor e compositor Milton Nascimento, de 83 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (21) após cinco dias de internação para o tratamento de uma pneumonia. A informação foi confirmada por seu filho e empresário artístico, Augusto Nascimento, por meio de uma publicação nas redes sociais.

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Em sua mensagem, Augusto celebrou a melhora do pai, afirmando que a família venceu mais uma etapa e que o artista está voltando para casa, onde seguirá com o tratamento e os cuidados necessários. Ele também aproveitou para agradecer o carinho do público. A equipe e os familiares do músico optaram por manter a privacidade e não divulgaram o nome da unidade de saúde onde Milton esteve internado desde a última quinta-feira (16).

A postagem gerou grande comoção e alívio entre fãs e amigos. A escola de samba Portela, que homenageou o artista no carnaval de 2025, foi um dos perfis que interagiram na rede social para celebrar a notícia da recuperação.

A saúde de Milton requer atenção contínua, visto que o artista convive com condições preexistentes. Em 2025, ele foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), um distúrbio neurodegenerativo que provoca declínio em funções como cognição, movimento e comportamento. Anteriormente, em 2022, o músico já havia recebido o diagnóstico da doença de Parkinson, que afeta o controle motor e o equilíbrio.

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Consagrado como um dos pilares da Música Popular Brasileira (MPB), Milton Nascimento, carinhosamente apelidado de "Bituca", nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou-se ainda bebê para Minas Gerais, onde forjou sua identidade artística. Sua projeção nacional se consolidou na década de 1960 como um dos expoentes do Clube da Esquina. Com uma trajetória monumental, o cantor e multi-instrumentista coleciona dezenas de álbuns lançados e prêmios de prestígio, incluindo um Grammy Awards internacional e três estatuetas do Grammy Latino.