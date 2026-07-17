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SAÚDE

Milton Nascimento é internado no RJ; equipe revela estado de saúde e diagnóstico

A informação foi divulgada pela equipe do artista nesta sexta-feira (17)

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 16:46:36 Editado em 17.07.2026, 16:46:31
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Milton Nascimento é internado no RJ; equipe revela estado de saúde e diagnóstico
Autor A internação aconteceu na quinta-feira (16) - Foto: Reprodução/Instagram @miltonbitucanascimento

O cantor Milton Nascimento está internado no Rio de Janeiro para tratar um quadro de pneumonia. A informação foi divulgada pela equipe do artista nesta sexta-feira (17), por meio de uma nota publicada nas redes sociais.

Segundo o comunicado, a internação aconteceu na quinta-feira (16). A equipe informou ainda que Milton apresenta boa evolução clínica, mas permanece sob acompanhamento médico e deve receber alta nos próximos dias.

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“Informamos que o artista Milton Nascimento encontra-se internado desde ontem (16), para tratar uma pneumonia, intercorrencia comum em seu atual quadro de saúde. Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais. A previsão é que ele receba alta nos próximos dias e siga o tratamento em casa, visando o seu conforto”, diz o comunicado.

Nos comentários, fãs deixaram mensagens de carinho. “Melhoras para o nosso grande Bituca”, disse uma. “Melhoras para esse gigante de nossa música”, desejou outra. “Meu amor, meu amor!!! Deus proteja você. Seu anjo da guarda te ilumine e a toda equipe de saúde. Te amamos muitooo!!!”, escreveram também.

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O diagnóstico de Milton Nascimento

Recentemente, o filho do cantor, o empresário artístico Augusto Nascimento, revelou à revista Piauí que o artista recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL).

A demência por corpos de Lewy é o terceiro tipo mais comum de demência e fica atrás apenas do Alzheimer e da demência vascular. A condição envolve o acúmulo anormal de proteínas chamadas corpos de Lewy no cérebro. E isso causa a degeneração e a morte de células nervosas. Por enquanto, não há cura para a doença.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Milton Nascimento (@miltonbitucanascimento)

Com informações: Revista Caras

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