Millie Bobby Brown troca beijos com o namorado em passeio de barco

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi fazendo um passeio de barco na região da Sardenha, na Itália

Millie Bobby Brown, a atriz que interpreta a personagem "Onze" em Stranger Things, está curtindo o verão europeu com o namorado, Jake Bongiovi, que é filho do cantor Bon Jovi. A estrela da Netflix, de 18 anos de idade, e o amado, de 20 anos, foram vistos fazendo um passeio de barco na região da Sardenha, na Itália.



Imagens mostram que o casal bateu papo no convés do barco, e chegou a trocar alguns beijos e chamegos. O momento chocou alguns internautas que se surpreenderam ao descobrirem que a atriz de Stranger Things já namora, e, ainda por cima, o filho do Bon Jovi!

Millie e Jake foram vistos juntos pela primeira vez no ano passado, quando foram clicados de mãos dadas. Eles oficializaram o romance em novembro de 2021, quando posaram para uma foto na London Eye. No mês seguinte, comemoraram o Natal juntos.

A atriz tinha apenas 12 anos quando a série Stranger Things estreou, em 2016, e já enfrentou várias controvérsias, desde sua amizade não convencional com o rapper Drake até alegações sobre um relacionamento passado com a estrela do TikTok Hunter “Echo” Ecimovic.





Fonte: Revista Quem.

