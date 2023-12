Milhem Cortaz, Tabet e Lívian Aragão estarão no BBB24, diz colunista

Com a proximidade do BBB24, muitas são as especulações sobre os integrantes do grupo camarote. De acordo com o colunista Chico Barney, do UOL, Milhem Cortaz, Antonio Tabet e Lívian Aragão estão confirmados no reality da Globo.

Em uma publicação no Twitter, o colunista explicou que a informação foi checada. “Conversando com insiders de Curicica, soube de três nomes que com certeza estarão no camarote”. Ainda na rede social do X, ele resgatou um vídeo em que Cortaz, ator da Globo, já publicou um vídeo cantando a música do BBB e que era a dica do padeiro, dada por Boninho.

Já sobre Antonio Tabet, do Porta dos Fundos, Barney utilizou uma publicação recente do ator, em que ele colocou no Instagram uma foto com vários objetos semelhantes à logo do BBB. Por fim, o jornalista cravou o nome de Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, o Didi. Ela conta com milhões de seguidores nas redes sociais e tem um podcast chamado Vibe Boa.

Com informações do Metrópoles e UOL.

