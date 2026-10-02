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Mila Seidl homenageia Lito Sousa e revela mensagens gravadas pelo influenciador para o filho

Cerimônia realizada no Campo de Marte teve trecho aberto ao público

Escrito por Da Redação
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Mila Seidl homenageia Lito Sousa e revela mensagens gravadas pelo influenciador para o filho
Autor Mila relatou que a evolução do quadro clínico foi avassaladora nas últimas semanas - Foto: Reprodução/redes sociais

A empresária Mila Seidl, de 41 anos, prestou depoimento à imprensa durante o velório do marido, o piloto e influenciador Lito Sousa, realizado nesta sexta-feira (2) no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP), localizado no Aeroporto Campo de Marte.

- LEIA MAIS: Corpo de Lito Sousa é velado em São Paulo; cerimônia fica aberta ao público até as 12h

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Lito faleceu na quinta-feira (1º), aos 59 anos, em decorrência da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição cerebral rara, degenerativa e sem cura, diagnosticada enquanto ele realizava tratamento contra o câncer. A cerimônia permaneceu aberta ao público durante a manhã e seguiu de forma reservada à família no período da tarde, antecedendo a cremação do corpo.

Mila relatou que a evolução do quadro clínico foi avassaladora nas últimas semanas, transformando a rotina do casal em poucos dias à medida que o especialista em aviação perdia gradativamente a capacidade de comunicação. A viúva explicou que optou por não levar o filho do casal, Malone, de sete anos, ao velório para preservá-lo emocionalmente, mas revelou que Lito deixou registros em vídeo gravados com mensagens e lições de vida para serem entregues ao menino em seus aniversários de 9, 14 e 18 anos.

A decisão de permitir o acesso do público no início das homenagens visou retribuir o carinho recebido durante o período de mobilização em prol do tratamento do influenciador, que chegou a receber medicação experimental contra a DCJ.

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Contudo, Mila fez um apelo aos fãs para que evitem registrar e divulgar imagens do caixão nas redes sociais, ressaltando o desejo de que o público e a família guardem na memória a imagem saudável, enérgica e gentil que marcava a presença do criador do canal Aviões e Músicas.

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Sobre o futuro das atividades profissionais, a empresária informou que os negócios administrados pelo casal continuarão operando normalmente, ressalvando que o carisma de Lito na produção de conteúdo era insubstituível. O casal estava junto desde o início dos anos 2000, quando se conheceu pela internet em fóruns de aviação, tendo oficializado a união em 2016.

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