Michelle Bolsonaro chama Marquezine de "feia e vulgar"; Bruna responde

Michelle Bolsonaro e Bruna Marquezine em fotos nas redes sociais; primeira-dama xingou a atriz

Michelle Bolsonaro xingou Bruna Marquezine publicamente na noite desta segunda-feira (26). A primeira-dama comentou uma publicação nas redes sociais falando mal do vestido que a atriz usou para assistir um desfile de moda, em Londres, na Inglaterra. "A pessoa gosta de ser feia e vulgar", escreveu a mulher de Jair Bolsonaro.

Para o evento fashion, Marquezine optou por um vestido preto, longo e transparente, que deixava um biquíni, da mesma cor, em evidência. A atriz, que estrela o filme Besouro Azul da DC, também usou brincos de laços nas orelhas, e o cabelo preso em um coque.

O look da atriz brasileira foi elogiado por Kanye West, ex-marido de Kim Kardashian, e Xolo Maridueña, par romântico de Bruna no filme da DC Comics. Mas a roupa não agradou a esposa do presidente da República. Rapidamente, internautas saíram em defesa da ex-namorada de Neymar, confira algumas reações:

rindo que bruna marquezine foi elogiada por kanye west e criticada por michelle bolsonaro... venceu duas vezes — Alexandre (@Iexandre) September 27, 2022

Bruna Marquezine: atriz internacional

michelle bolsonaro: esposa de uma múmia em decomposição.pic.twitter.com/CyurloiRJO — Geovane (@Eigeovanelima) September 27, 2022





Resposta sutil

Marquezine mostrou que não gostou do comentário feito pela primeira-dama. De forma sutil, Bruna deu uma resposta indireta para Michelle Bolsonaro. No Instagram, a atriz compartilhou uma matéria desta segunda-feira (27), na qual Jair Bolsonaro (PL) é apontado como alvo de uma investigação.

"Polícia Federal vê transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro, e Moraes quebra sigilo com seu assessor", informa a reportagem da página de notícia Mídia Ninja. Veja abaixo





Fonte: Informações Notícias da TV.

