Michel Teló e Thais Fersoza aproveitam passeio com os filhos; veja

Os passeios aconteceram em Bom Jardim, no Rio de Janeiro

Aproveitando o sol, Michel Teló e Thais Fersoza escolheram passeios diferentes para fazerem com os filhos neste domingo (05). Aproveitando o show do cantor em Bom Jardim, município do Rio de Janeiro, a família aproveitou o dia em uma fazenda nas proximidades.

Entre os passeios escolhidos pelo casal, teve quadriciclo e passeio a cavalo. Mas quem realmente se divertiu foram os pequenos Melinda, de 6 anos, e Teodoro, de 5. "Uma tarde cheia de amor e diversão", escreveu a atriz em um reels.

"Sobre um dia muito especial e cheio de aventuras!!! Como eu AMO estar com vocês... Como esses momentos me fazem feliz. Que delícia ver a curiosidade de vocês e os aprendizados! Vamos juntos meus amores! Sempre pra sempre!", escreveu Fersoza.

Nos comentários da publicação, os fãs do casal encheram de elogios e carinho: “Esses momentos em família são a melhor parte da vida, lindos!!”, escreveu uma seguidora, “Como as crianças estão grandes, cada dia mais parecidas", comentou outra fã, “Quantos momentos incríveis, aproveitem o domingo”, desejou uma terceira.

Veja:

