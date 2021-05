Mexicana vence o Miss Universo 2021; Brasileira fica em 2º

Continua após publicidade

Andrea Meza, miss México, é a vencedora do Miss Universo 2021. Ela superou 73 adversárias, inclusive brasileira Júlia Gama na final, e recebeu a coroa no Seminole Hard Rock Hotel & Casino em Hollywood, na Flórida. O top 5 de finalistas da 69ª edição da competição de beleza ficou definido com Andrea Meza (México), Júlia Gama (Brasil), Janick Maceta (Peru), Kimberly Jiménez (República Dominicana) e Adline Quadros Castelino (Índia).

Andrea Meza é a terceira mexicana a levar o título, após as vitórias de Lupita Jones (1991) e Jimena Navarrete (2010).

A brasileira

A modelo gaúcha Júlia Gama acabou ficando com o segundo lugar na disputa do posto de Miss Universo. Ela repete o feito da modelo Natália Guimarães, de Minas Gerais, que ficou com a segunda colocação na edição de 2007. Na conversa com a jurada, Julia foi questionada como convencer o mundo que as mulheres são capazes de serem grandes líderes e alertou ao mundo que não existe diferença entre homens e mulheres.

O Brasil só venceu o Miss Universo em 1963, com Iêda Maria Vargas, e 1968, com Martha Vasconcellos. Ou seja, o país amarga 53 anos sem o prêmio.

Com informações do UOL