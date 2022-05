“Meu coração chora”, desabafa viúva de Aleksandro

Da Redação

Por meio da internet, a viúva do cantor Aleksandro, da dupla com Conrado, falou sobre a falta que está sentindo do companheiro. O sertanejo morreu em um acidente de trânsito no último sábado (7).

Em uma série de publicações nos Stories do Instagram, Tatiele Toro mostrou momentos do artista com a família. “Essa alegria nos movia! Dormimos e acordamos pensando em você! Todo segundo!”, começou ela.

Em outra publicação, Tatiele postou foto de Aleksandro e de Noah, filho do casal. “Nossa luz vem do alto”.

Na sequência, ela mostrou um clique do casal e falou sobre os anos de relacionamento. “Foram 10 anos de muito amor… aprendizado… Medo… Teve sofrimento, felicidade. Intensos como nós dois”.

Para finalizar, Tatiele desabafou: “Meu coração chora. Lembrar dos sonhos… que ainda não tivemos tempo de viver! Faltou tempo, faltou organização, não sei dizer… ainda fico procurando a resposta”, lamentou.