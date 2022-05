Metallica leva 45 mil pessoas ao delírio em Curitiba

Da Redação

Depois de uma espera de mais de dois anos, os fãs do Metallica lotaram o Estádio do Couto Pereira para assistir ao show da banda. Segundo as estimativas dos organizadores, o espetáculo foi visto por mais de 45 mil pessoas. Essa não foi a primeira apresentação do Metallica no Brasil, mas foi a primeira em Curitiba. A reportagem é do portal Bem Paraná.

Os ingressos para ver o baterista Lars Ulrich, o vocalista e guitarrista James Hetfield, o guitarrista solo Kirk Hammett e o baixista Robert Trujillo estavam esgotados desde 2019. Os shows de abertura nas apresentações do Brasil ficatam por conta do Ego Kill Talent.

Na turnê de 2022, a banda fará shouw em Porto Alegre e São Paulo (10/5 - Estádio do Morumbi) e Belo Horizonte (12/5 - Brasil Estádio Mineirão). Em outras passagens pelo Brasil, o Metallica já tinha de apresentado no Rio de Janeiro e São Paulo

Entre o público curitibano que esteve presente no Couto Pereira estava o prefeito de Curitiba Rafael Greca. Segundo ele, das 45 mil pessoas que estiveram no Estádio, 20 mil vieram de outras cidades para assistir a apresentação.

O stelist incliu os maiores sucessos da banda, Whiplash, Ride, Memorry, Seek, Moth, One, Sas, Whiskey, Unforgive, Bellz, Creep, Fade, Puppetz, Battery, Nothing e Sandman.