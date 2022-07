Metallica homenageia Eddie Munson e Stranger Things em show

Da Redação

O momento foi gravado pelos fãs do ator e publicado no Twitter

Durante um show em Chicago, realizado na última quinta-feira (28), o Metallica surpreendeu seus fãs ao fazer uma homenagem a Eddie Munson. A banda de rock utilizou, no telão do evento, a emblemática cena em que Joseph Quinn toca um solo de Master of Puppets, interpretada pelo grupo, em Stranger Things.

O momento da apresentação foi gravado pelos fãs do ator e publicado no Twitter. Após o lançamento da segunda leva de episódios da quarta temporada, a canção chegou ao Billboard Hot 100.

Atingindo a posição 40, o single que leva o nome do terceiro álbum de estúdio da banda entrou na lista de mais ouvidos pela primeira vez, 36 anos após o lançamento.

As informações são do Metrópoles.

Veja:

fico completamente arrepiada com isso, eddie munson fez história e joseph quinn é GIGANTE.



pic.twitter.com/R7jvR10Cdn — duda (@eddiesmysun) July 29, 2022





