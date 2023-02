Mesversário: mãe veste gêmeas de Maiara e Maraisa e diverte web

Da Redação

Uma mãe de São José do Rio Preto (SP) divertiu a web ao vestir as gêmeas Manuela e Maria Luísa, de 3 meses, com roupas e perucas parecidas com as usadas pela dupla Maiara e Maraisa. Mas além do figurino, o que divertiu mais ainda a internet e fez viralizar as imagens, é que uma das pequenas não estava muito feliz durante as comemorações.

"Lindas!!! Mas parece que a Maiara ficou brava com as comemorações!", comentou a própria Maraisa na foto postada pela mãe, a advogada e influenciadora digital Júlia Costa Farath. Ela conta que a ideia surgiu porque a Maiara & Maraisa são gêmeas e as suas filhas também. "Pensei que seria legal. E foi! A Maraisa começou a me seguir, postou o vídeo no Twitter, comentou na minha foto e vários perfis começaram a me acompanhar na rede social", acrescenta.

Júlia ficou espantada com o vídeo das meninas vestidas com as roupas das famosas e embalado ao som do sucesso 10%. A gravação rendeu mais de 3,5 milhões de visualizações no Tik Tok. "As minhas gêmeas ficaram muito engraçadas e fofinhas ao mesmo tempo. Acredito que foi por isso que teve essa grande repercussão na internet", comenta.

A mãe, que trabalha com internet, não para por aí. "No primeiro mês coloquei as roupas das patricinhas de Beverly Hills e no segundo mês homenageei a Rainha Elizabeth. Já estou programando o look do quarto mês", revela.

Matéria escrita por Fernanda Neme.



