Mestres de canto detonam Arthur Aguiar: “Voz sem brilho”

Da Redação

Na última segunda-feira (16), Arthur Aguiar se apresentou no Encontro e foi detonado por muitos telespectadores. Porém, devido ao tumulto nas redes sociais que acusavam os "haters" de implicarem com o vencedor do Big Brother Brasil 2022, dois professores de canto avaliaram o desempenho da performance.

continua após publicidade .

Youtuber com mais de 1,4 milhão de seguidores, Marcio Guerra analisou, a pedido de seus inscritos, vídeos de Arthur Aguiar no programa de Fátima. Ele se surpreendeu negativamente com o excesso de desafinações ao vivo. Para o professor de canto, a voz do convidado soou apática e “sem brilho”.



“Temos dois pontos: a afinação e essa voz sem brilho, com pouca projeção. E essa música tem esse impacto, essa subida para o refrão, mas parece que ele está cantando o tempo todo a mesma nota. Para a gente que está ouvindo, parece que ele está cantando a mesma coisa o tempo todo. O Arthur cantando é um freio de mão puxado!”, criticou Guerra, que ainda propôs exercícios de afinação ao ex-brother.

continua após publicidade .

Outro professor de canto famoso no YouTube, com 235 mil seguidores, Leandro Voz “gongou” Arthur Aguiar: “Estou até agora tentando saber quais são os critérios. ‘Temos que levar um cantor para o Encontro’. Como é feito isso? Acho que foi proposital”.

Ele ainda ironizou a música Fora da Casinha, afirmando que o cantor estava “fora da casa musical” ao interpretar desafinado: “Já que todo mundo que sai do BBB vira cantor, tinha que ter uma prova do líder de afinação”.