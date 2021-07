Da Redação

Mesmo na Pandemia, Neymar faz festão em Mangaratiba

De férias no Brasil, Neymar segue ignorando a pandemia no país. Neste último final de semana, o atacante do Paris Saint-Germain realizou uma festona em sua mansão em Mangaratiba. A festa contou com a presença de diversos famosos e influencers.

Na noite de sexta-feira,(23) rolou a primeira comemoração e com a presença de várias modelos e influenciadoras digitais, muitas delas vindo de Santa Catarina, onde Neymar esteve na semana passada organizando um festão por lá, São Paulo e Espírito Santo, como Hemilly Bellon, a ex-affair do ex-BBB Arthur Picoli de Conduru. A mesma que Ney trouxe para a final da Copa América e com quem ele apareceu comemorando o vice do Brasil brindando com cachaça, como mostrou o vídeo que ela publicou nas redes sociais. Ou seja, a amizade continua….

Também estava presente a modelo catarinense Andressa Nazario, com quem o jogador apareceu dançando num vídeo esta semana a música "Não, não vou", - hit da cantora Mari Fernandez. A festa foi até o começo da manhã deste sábado, como mostram alguns registros postados pelos convidados.

Com informações: Jornal Extra