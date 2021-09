Da Redação

Mercúrio retrógrado e lua minguante nesta semana; entenda

Nesta terça-feira (28), às 22h50, começa um novo ciclo da Lua, a Lua Minguante, e o último período Mercúrio retrógrado de 2021 iniciou na segunda-feira (27) e acaba no dia 18 de outubro.

Lua Minguante também é propícia para tirar o relacionamento amoroso da mesmice e descobrir novos desejos, dando um novo ânimo ao romance. Com as dicas certas, você pode se dar bem e arrasar nas questões amorosas, de saúde, beleza, trabalho e financeiras enquanto essa Lua brilha lá no céu. Abaixo, veja como lidar com cada área da sua vida neste momento do ciclo lunar.

Confira como agir durante a Lua Minguante

Amor e sexo

Resolva os contratempos da relação. Agora, se pensa em romper o romance, não enrole mais. Fase tranquila a dois, aproveite e descubra os desejos do par na cama.

Saúde

Aposte em dietas desintoxicantes. Se você tem problemas para dormir, nessa fase sentirá um certo alívio. A cicatrização nesse período fica mais rápida.

Beleza

Se quer conservar seu corte de cabelo, apare as pontas. Vai gostar do resultado de tinturas, depilações e limpeza de pele.Trabalho

abalho

Faça reuniões para tomar decisões importantes. Use a criatividade para resolver problemas antigos no serviço. Evite começar novos projetos - vai ter mais sucesso se continuar atividades em andamento.

Dinheiro

Organize sua grana. Terá bom-senso para conseguir cortar despesas extras. Bom momento para quitar as dívidas.

Mercúrio está retrógrado!

O último período Mercúrio retrógrado de 2021 começou nesta segunda-feira (27) e acaba no dia 18 de outubro. O fenômeno já bem conhecido é um período em que podem ocorrer desafios na comunicação e menos clareza nas decisões. Contratos e compras importantes devem ser evitados.

Vênus está em excelente sintonia com Netuno e Plutão, o que é especial para o amor e o erotismo! A semana tem também Vênus em quadratura com Júpiter, então cuidado com excessos (gastos, comida, bebida, expectativas…). Veja as previsões detalhada para a semana:

> mais paciência, pois é mais comum desmarcação de compromissos.



> podem ocorrer falhas em equipamentos e na internet.

> há mais chances de greves.

> compras não costumam ser aconselhadas, a menos que sejam por razões emergenciais.



> pessoas e assuntos do passado podem voltar, e às vezes este tipo de retorno é produtivo e produz reflexões.

