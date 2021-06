Mentor de MC Kevin afirma que ele não queria noivar

Continua após publicidade

Angelo Canuto, amigo e coach de MC Kevin, fez um desabafo nas suas redes sociais contra a viúva do cantor, Deolane Bezerra. Ele afirmou que Kevin não queria noivar e que a advogada poderia ter impedido a morte do seu companheiro.

Angelo explicou que os dois eram, sim, um casal romântico, mas que não havia casamento. No entanto, a advogada poderia entrar na justiça para tentar provar uma possível união estável.

O coach também falou sobre a aliança do casal, avaliada em R$ 25 mil, que sumiu após a morte do cantor, que caiu do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro. Deolane afirmou que desejava ter a joia de volta, pois foi ela quem pagou. Angelo afirmou que, por se tratar de um bem de alto valor, o objeto deveria ir para um inventário.

Ele fez questão de reforçar que a administradora dos bens do cantor é a mãe de Kevin, Valquiria Nascimento, e sua filha, Soraya, é a única herdeira.

Com informações do BOL