'Menor casal do mundo' visita família no PR e conta rotina

Da Redação

Reconhecidos desde 2016 pelo Guinness Book como o 'menor casal do mundo', Paulo Gabriel da Silva Barros, 35 anos, conhecido como Paulinho Gigante, e Katyucia Barros, 32, medem juntos 1,81 m, ele tem 90 cm e ela 91cm. Como ela é londrinense, Katy e Paulinho passam alguns dias com a família no interior do Paraná, mas vivem há 10 anos em Itapeva (SP), cidade natal de Paulinho.

continua após publicidade .

Em entrevista para o site TNOnline, eles contam sobre a rotina e a casa 90% adaptada. "A gente tem uma vida normal. Porém vivemos em um mundo que não foi feito para pessoas de 90 centímetros. Na medida do possível fomos nos adaptando. Nossa casa é 90% adaptada com maçanetas, interruptores de luz, a pia do banheiro e da cozinha, tanque, além da cama ser um pouco menor também. Alguns objetos como sofá deixamos no tamanho tradicional por conta da família e de amigos", conta Paulinho.

O casal faz sucesso nas redes sociais, como Instagram e TikTok, e no YouTube, mostrando um pouco da rotina, os desafios do nanismo, além falar sobre superação e inspiração. No Instagram, eles somam mais de 85 mil seguidores de diversos locais do mundo. "Essa troca de carinho com as pessoas é muito gratificante. Através da internet conseguimos chegar até o público que acompanha nosso trabalho e se identifica com a gente. Isso é o combustível e a razão para estarmos nas redes sociais e no YouTube. É muito gratificante", relata Katy, como também é conhecida.

continua após publicidade .

Uma das perguntas mais frequentes enviadas pelos fãs e seguidores, conforme o casal, é sobre ter filhos. "Essa é a pergunta que mais fazem e é a reposta é sim. Queremos aumentar a família, mas não agora. Primeiro vamos priorizar algumas outras coisas. Ser pais é muita responsabilidade, além disso minha gestação será de risco. Por isso, ainda não sabemos se vamos ter ou adotar. Só sabemos que um dia vai vir sim", conta Katy.

Encontro pela internet

Paulinho Gigante e Katyucia Barros se conheceram na internet há 10 anos. "Com 22 anos fui morar em Itapeva, cidade natal do Paulinho, e moramos lá até hoje. Antes, ele foi para Londrina conhecer minha família. Desde então, nunca mais ficamos sem nos ver", recorda Katy.

continua após publicidade .

Assista a entrevista na íntegra feita pela jornalista Fernanda Neme:

'Menor casal do mundo' visita família no PR e conta rotina - Vídeo por: tnonline